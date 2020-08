Alessia Merz, com’è oggi l’ex velina e conduttrice Rai – FOTO

È stata per diversi anni la conduttrice di Non è la Rai. Com’è e cosa fa oggi Alessia Merz, l’ex velina di Striscia la Notizia?

Ha esordito come conduttrice a Non è la Rai, per poi essere notata da Antonio Ricci e diventare velina nella stagione 1995/1996 di Striscia la Notizia: Alessia Merz è stata senza dubbio un volto iconico degli anni ’90. Già al tempo, alcuni sondaggi la indicarono come uno tra i personaggi più amati del notissimo programma Rai, nel quale fece la sua comparsa solo l’anno dopo la prima messa in onda. In quello stesso periodo, la futura stella di Striscia conobbe il suo futuro marito, divenendo la capostipite della famosa accoppiata “velina-calciatore”, che tanti imitatori avrebbe avuto negli anni a venire. Ma com’è oggi Alessia Merz? Scopriamolo insieme.

Alessia Merz, com’è adesso l’ex velina e conduttrice Rai

Dopo un’ultima fortunata partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2004, Alessia Merz è scomparsa dal piccolo schermo. La velina ha infatti deciso di ritirarsi dalle scene per dedicarsi alla vita privata e alla famiglia che stava mettendo con il calciatore Fabio Bazzani (ex attaccante di Lazio e Sampdoria). Una scelta non certo obbligata, considerato che molti uomini e donne dello spettacolo riescono a conciliare le due sfere, ma sicuramente molto felice. “La mia è una scelta. Sono felice di quello che ho e non mi manca niente”, ha raccontato qualche tempo fa la showgirl, che ogni tanto si concede qualche sporadica apparizione in programmi tv e copertine.

Recentemente, ospite a Vieni da me, la Merz ha parlato dei due figli (Niccolò e Martina) e del fortissimo rapporto che ancora la era al marito, Fabio Bazzani.

