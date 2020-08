Calciomercato Juventus, diversi nomi per rinforzare il centrocampo

La Juventus durante il prossimo calciomercato potrebbe piazzare un altro colpo a centrocampo dopo l’acquisto di Arthur dal Barcellona.

Tra una settimana esatta aprirà i battenti la finestra di calciomercato estiva. Tutte le società sono attualmente impegnate alla ricerca di nuovi nomi in modo da puntellare le rispettive rose in vista della prossima stagione che prenderà il via a metà del prossimo mese. Tra queste anche la Juventus, laureatasi campione d’Italia ed a caccia del decimo titolo consecutivo. Nel corso di queste ultime settimane sono diversi i nomi accostati alla società bianconera che ha iniziato ieri il ritiro. Oltre al reparto offensivo, dove potrebbero registrarsi diverse operazioni, il club torinese starebbe valutando qualche mossa anche sulla linea mediana. Dopo l’arrivo di Arthur dal Barcellona, scambiato con Pjanic, i bianconeri avrebbero messo nel mirino alcuni centrocampisti che potrebbero rinforzare la squadra.

Calciomercato Juventus, diversi i nomi sul taccuino di Paratici per rinforzare il centrocampo

Con la squadra già a lavoro per preparare al meglio la prossima stagione sotto la guida del nuovo tecnico Andrea Pirlo, la Juventus studia le mosse di calciomercato. La priorità in casa bianconera sembra quella di ridisegnare il reparto offensivo con partenze e arrivi, ma pare che anche a centrocampo non mancheranno sorprese. Dopo l’acquisto di Arthur dal Barcellona, scambiato con Miralem Pjanic, la dirigenza starebbe valutando altri profili per puntellare la linea mediana. I nomi sarebbero diversi, ma alcuni in particolare sembrano essere i profili più graditi ai dirigenti.

In cima alla lista dei desideri rimane Paul Pogba ceduto proprio dai bianconeri al Manchester United nel 2016 per un cifra complessiva di 105 milioni di euro. Il ritorno del francese, considerati cartellino ed ingaggio, però, pare improbabile. Circostanza confermata anche dall’agente Mino Raiola, il quale ha affermato che il Manchester non è disposto a cedere Pogba.

Tra i giocatori seguiti c’è un altro francese: Houssem Aouar. Il centrocampista del Lione sembra ormai destinato a lasciare la Ligue 1 e, secondo alcune indiscrezioni, tra i vari club che lo starebbero seguendo la Juventus sarebbe la sua destinazione preferita. Il desiderio del classe 1998 sarebbe, difatti, quello di giocare al fianco di Cristiano Ronaldo. Anche in questo caso, però, si parla di un’operazione importante, dato che il Lione per lasciar partire Aouar chiede una cifra tra i 50 ed i 60 milioni di euro.

Nelle ultime ore alla lista di Paratici si sono aggiunti altri due giovani centrocampisti: Leandro Paredes del Paris Saint-Germain e Manuel Locatelli del Sassuolo. Per il primo, reduce da una buona stagione con il club d’oltralpe con cui ha disputato da titolare la finale di Champions League, anche in questo caso l’esborso dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro. Il cartellino di Locatelli, invece, dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro.

Non si esclude che la Juventus, considerate i diversi giocatori dati per partenti, possa offrire per acquistare uno degli obiettivi in questione una contropartita tecnica a cui poi aggiungere un conguaglio economico in modo da coprire le richieste dei rispettivi club.

