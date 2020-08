Calciomercato Juventus: i bianconeri spingono per un nuovo centravanti di Serie A

La Juventus, secondo alcune indiscrezioni di calciomercato, starebbe spingendo per arrivare al centravanti della Roma Edin Dzeko.

È iniziata oggi l’era Pirlo alla Juventus. Dopo la mattinata di visite mediche, nel pomeriggio si è svolto il primo allenamento della squadra bianconera affidata all’ex giocatore Andrea Pirlo. Mente la rosa è impegnata nel ritiro, la dirigenza si muove sul calciomercato in vista della prossima stagione che prenderà il via a metà del prossimo mese. Sul fronte mercato, l’obiettivo numero uno dei dirigenti della Vecchia Signora sembra essere quello di rinforzare l’attacco. Con l’ormai quasi certa partenza di Gonzalo Higuain alla corte di Pirlo dovrà arrivare un nuovo centravanti che comporrà il tridente offensivo insieme a Dybala e Cristiano Ronaldo. Tra i tanti nomi accostati ai bianconeri nelle ultime settimane sembra che uno sia balzato in cima al taccuino di Fabio Paratici: Edin Dzeko.

Calciomercato Juventus: i bianconeri spingono per il centravanti Edin Dzeko della Roma

Il nuovo attaccante della Juventus durante la prossima stagione potrebbe essere Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco, in forza alla Roma dal 2015, secondo diverse indiscrezioni di calciomercato sarebbe divenuto uno dei principali obiettivi dei bianconeri. L’attaccante 34enne sarebbe, dunque, il profilo ideale per andare a completare il tridente offensivo della squadra insieme a Dybala e Cristiano Ronaldo. La dirigenza della Juve che ha già manifestato il proprio interesse ai giallorossi, sarebbe intenzionata a chiudere la trattativa già prima dell’inizio della sessione di mercato. Per queste ragioni, come riferisce la redazione de Il Corriere dello Sport, nei prossimi giorni il giocatore dovrà incontrarsi con il CEO della Roma Guido Fienga per definire il futuro.

In casa Juventus intanto si pensa alle cessioni, una su tutte quella di Gonzalo Higuain che poi andrebbe a sbloccare le trattative per il nuovo centravanti. Il Pipita, che ha un ingaggio da 7,5 milioni di euro netti a stagione, non sembra rientrare più nei piani della Juventus che starebbe valutando anche una risoluzione del contratto.

Rimangono intanto in stallo i negoziati per la punta del Napoli Arkadiusz Milik già da tempo seguito dalla Juve. Non si esclude, che il polacco possa sostituire Dzeko alla Roma nel caso in cui il bosniaco approdi a Torino.

