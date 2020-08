Wanda Nara è sempre più esplosiva sui social: la moglie di Mauro Icardi ha condiviso uno scatto davanti allo specchio particolarmente bello.

Wanda Nara sarà sicuramente infuriata. Il Paris Saint Germain ha perso la finale di Champions League contro il Bayern Monaco: nonostante il risultato in bilico, l’allenatore della formazione parigina ha deciso di non schierare suo marito Mauro Icardi. ‘Maurito’, dopo la pessima prestazione contro l’Atalanta, è stato messo sempre più in disparte. La moglie e agente del calciatore ex Inter lavorerà duramente nelle prossime settimane per trovare la migliore soluzione per la prossima stagione. Wanda, nonostante la ‘delusione’, continua a postare contenuti superlativi sui social. La showgirl ha messo in rete alcune stories in cui ha messo in mostra la sua bellezza.

Wanda Nara sempre più bella: bomba sexy davanti allo specchio