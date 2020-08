Amburgo, Università rende disponibili borse di studio per non fare niente

Singolare iniziativa da parte dell’Università delle Belle Arti di Amburgo che mette a disposizione tre borse di studio per non fare niente

Fa parlare di sé una decisione presa dall’Università delle Belle Arti di Amburgo. Si tratta della scelta da parte dell’Ateneo di rendere disponibili tre borse di studio dal valore di 1.600 euro ciascuna per non fare niente. Sì, avete capito bene, essenzialmente per oziare.

La particolare iniziativa intende chiarire un concetto molto diffuso all’interno della società. Stiamo parlando del fatto che spesso si discute di sostenibilità, ma allo stesso modo si cerca di raggiungere il successo o la fama ad ogni costo.

Si fa tempo fino al prossimo 15 settembre per eventualmente presentare la propria candidatura. Coloro che vorrebbero prendere parte all’originale iniziativa messa a punto dall’Università delle Belle Arti di Amburgo dovranno rispondere alle seguenti quattro domande.

“1. Cosa non vuoi fare?; 2. Per quanto tempo non vuoi farlo?; 3. Perché è importante non fare questa cosa in particolare?; 4. Perché sei la persona giusta per non farlo?“.

Amburgo, perché l’Università mette a disposizione borse di studio per non fare niente