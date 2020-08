Ballando con le Stelle rivoluzione: dopo 15 anni cambia tutto

Ballando con le Stelle da oggi cambia definitivamente. Pur mantenendo la formula del programma classica, che vede sfidarsi vip a colpi di valzer e tango, ci saranno degli importanti cambiamenti. La prima novità riguarda il pubblico del programma, che per la prima volta, sarà assente. In studio ci saranno soltanto i giudici, i concorrenti, i commentatori a bordo campo e ovviamente i nostri ballerini. Una scelta presa per evitare la diffusione del coronavirus, evitando assembramenti.

Ballando con le Stelle cambia dopo 15 anni: ecco come sarà dalla prossima edizione

La seconda novità, invece, riguarderà la giuria: alla classica formata da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Giuillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, si affiancherebbe una anti giuria.

“Saranno tre personaggi popolari che come dice il nome stesso di questa nuova giuria, andranno a fornire un ulteriore giudizio rispetto ai vari step del programma, anche diametralmente opposto a quello espresso dalla giuria classica”.

Ultima novità invece riguarda il classico televoto che sparirà per sempre: il pubblico a casa dovrà scegliere il proprio preferito non mandando un sms, ma mettendo un like su Instagram o su altri social della trasmissione. Una scelta piuttosto bizzarra e soprattutto economica per i telespettatori che non dovranno più splendere soldi per votare il loro ballerino preferito.