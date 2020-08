Serena Garitta come la principessa Jasmine. Sensualità orientale – FOTO

Serena Garitta. L’ ex vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello pubblica foto fiabesche delle sue vacanze in Costa Smeralda su Instagram

Forse vi ricorderete di lei per la sua partecipazione alla quarta edizione de Il Grande Fratello nel 2004, contest televisivo che la vide vincitrice surclassando gli altri protagonisti del reality. Da qual momento è diventata un volto noto del piccolo schermo. Serena Garitta è stata inviata di Lucignolo, de La Vita in Diretta, opinionista in varie trasmissioni televisive migrando spesso tra Rai e Mediaset.

Apprezzata fin da subito per la sua autoironia, per la genuinità e simpatia, ha fatto breccia nel cuore degli italiani. Al contrario di molti concorrenti di reality che spesso sono delle meteore, ha saputo ritagliarsi il suo spazio attraverso le sue doti d’intrattenitrice, dimostrando sempre versatilità e ottime capacità di collaborazione. L’abbiamo vista di frequente a fianco di Patrick Ray Pugliese, suo “collega” gieffino arrivato al secondo posto dietro di lei nella stessa edizione che li ha visti contrapposti.

E’ stata una delle inviate di Domenica Live e Pomeriggio Cinque su Canale 5, ottenendo poi una rubrica culinaria a Domenica Live. Dal 2015 collabora con Sportitalia nel programma B-Lab.

Serena Garitta e le sue pose fiabesche