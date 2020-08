Federica Nargi in costume aderente, sensualità esplosiva – FOTO

Federica Nargi immortalata al mare, posa in costume super sexy per l’ex velina che mette in mostra come al solito delle curve ammalianti

Lunghe e assolate vacanze per Federica Nargi, che si sta godendo un po’ di relax insieme alla sua famiglia nello scenario esclusivo delle Baleari. Tra Ibiza e Formentera, scenari da sogno per l’ex velina, che una volta di più si conferma una delle regine dell’estate. Gli scatti da urlo si moltiplicano in rapida successione in questi giorni e fanno la felicità dei followers su Instagram. Sembra felice e rilassata anche lei, forse perché sa che da quest’anno potrà godersi un po’ di più il suo Alessandro Matri, che ha appeso le scarpette al chiodo. Forse, avrà anche tirato un piccolo sospiro di sollievo, nel momento in cui è sfumata (almeno per ora) la possibilità di entrare a far parte dello staff di Pirlo alla Juventus.

Federica Nargi, che dea in costume: il dettaglio bollente