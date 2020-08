Giulia De Lellis e il bagno bollente: una sirena

Giulia De Lellis e il bagno bollente: bikini sgambato e lato B in primo piano. Bellezza da sirena nelle acque azzurre: i follower in visibilio.

Giulia De Lellis è più bella che mai. Eccola mentre si gode gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare a lavoro.

Non sappiamo qual è il paradiso in cui sta trascorrendo gli ultimi giorni di relax, ma le acque azzurre e trasparenti dell’ultimo scatto sono un contorno perfetto per il suo corpo mozzafiato.

L’influencer da oltre 4 milioni di follower sembra serena nonostante sia lontana da Andrea Damante. Eccola mentre abbraccia il suo cagnolino, vero compagno fidato della sua vita.

A proposito della relazione tra la De Lellis e Damante, infatti, si vocifera sia giunto il momento della rottura definitiva.

Giulia De Lellis e Andrea Damante: è davvero finita?