Napoli, De Laurentiis avverte “gli avvoltoi”: “Niente saldi”

Il presidente del Napoli respinge i tentativi di sconto sugli acquisti degli azzurri messi in vendita: “Niente saldi sui pezzi da novanta”

Parole forti sul mercato in conferenza stampa a Castel di Sangro, la prima della nuova stagione. Davanti a Gattuso e Giuntoli, il patron De Laurentiis chiarisce che non sono disponibili dei saldi per la vendita dei pezzi da novanta. Chiaro il riferimento a Koulibaly su tutti, ma anche per Allan e Milik, sul piede di partenza come il senegalese. Alla precisa domanda sul futuro di Kalidou Koulibaly, il pezzo pregiato della rosa azzurra, se sarà o meno ancora nel Napoli, ha dichiarato: “Non dovete chiederlo a me ma al City, allo United e a tutte le squadre che possono permettersi certe cifre”. Una situazione che blocca il mercato del Napoli anche in entrata. Dopo gli ingaggi di Rahmani e Osimhen il presidente ha bloccato ogni acquisto fino a quando non ci saranno cessioni.

Napoli, De Laurentiis un fiume sul mercato

Le partenze in vista sono tante. Quelle più ricche riguardano Koulibaly, Milik e Allan. Poi ci sono i vari Ghoulam, Llorente, Younes, Malcuit, da piazzare e le incognite Hysaj, Lozano, Maksimovic. Un bel lavoro per Giuntoli e anche per Gattuso. Lavorare con un grupo così ricco di incertezze anche per lui non è cosa facile. E’ una conseguenza dovuta anche alle due stagioni ravvicinate dalla sospensione degli scorsi tornei. I tempi sono ristretti e l’emergenza ha anche frenato il mercato.

Poi ci sono gli avvoltoi, afferma De Laurentiis, coloro che credono di poter approfittare della situazione per tentare il risparmio massimo. Probabile il riferimento agli acquirenti di Milik, vicino alla scadenza.

