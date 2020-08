Palermo, Marito e moglie legati e imbavagliati dai banditi

I carabinieri di Palermo sono alle prese con un caso che ha riguardato una coppia di anziani: legati e imbavagliati dai ladri che si sono intromessi nella loro villa

Una coppia di anziani sono stati legati e imbavagliati da dei ladri nella loro villa sulla strada provinciale che porta a Caccamo in provincia di Palermo. I rapinatori con tanto di pistole in mano sono entrati nella loro casa sabato pomeriggio. I vicini hanno sentito che qualcosa non andava, si sono allarmati e avvicinati alla villa dei coniugi per capire cosa stesse succedendo. Hanno quindi costretto i ladri a darsi alla fuga. Le forze dell’ordine sono state allertate dagli stessi marito e moglie che hanno chiamato il 112 ancora in preda allo spavento. La coppia di anziani ha raccontato agli inquirenti che i ladri si sono intrufolati nella loro villa e subito li hanno immobilizzati con dello scotch, tanto da tappargli anche la bocca cosicché non potessero chiamare aiuto. Ma i malviventi non sono riusciti a sottrarre nulla in casa grazie all’intervento immediato dei vicini che li hanno costretti a scappare.

LEGGI ANCHE -> Viviana Parisi, le immagini del drone parlano chiaro | Ancora dubbi

Palermo, al vaglio dei carabinieri anche le immagini del sistema di videosorveglianza

I carabinieri della compagnia di Termini Imerese giunti nella villa dei due anziani hanno chiamato subito il 118 per far arrivare un’ambulanza sebbene la coppia non abbia riportato ferite, ma solo un grande spavento. I militari hanno ascoltato marito e moglie e sono adesso in corso le indagini.

LEGGI ANCHE -> Caso Parisi. Parla l’avvocato di famiglia: Viviana e Gioele non sono morti vicini

Stanno anche analizzando le immagini fornite da alcuni sistemi di videosorveglianza che potrebbero aiutare a scoprire l’identità dei ladri: potrebbero quindi aver registrato i malviventi che si sono intrufolati in casa e sono poi scappati.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter