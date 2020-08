Gerry Scotti molto dimagrito, la verità sui kg in meno

Gerry Scotti e la sua estate di dimagrimento. Il conduttore ha ammesso di aver perso sei kg, tutto merito di alimentazione sport

Gerry Scotti si gode le vacanze e il meritato relax dopo una stagione televisiva impegnativa e non facile anche per via dell’emergenza sanitaria data dal coronavirus. Gerry non si è fermato ed è andato avanti, insieme a Michelle Hunziker con la conduzione di Striscia la Notizia.

Ora il riposo prima di ripartire con “Tu si que vales”, “Chi vuol essere milionario” e “Caduta libera”. Da settembre l’amatissimo conduttore di Pavia lo rivedremo di nuovo in tv sempre con la sua professionalità e il suo savoir-faire e anche in una forma smagliante grazie alla perdita dei chili superflui, situazione sulla quale Gerry ha sempre scherzato.

Il presentatore è stato pizzicato in vacanza in Francia dove ha trascorso qualche giorni dopo essere stato in Piemonte, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige. Scotti ha scelto la bella Italia per godendosi il meritato relax estivo.

Gerry Scotti, addio ai kg superflui: il segreto della sua nuova forma