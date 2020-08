Elisabetta Gregoraci parteciperà al Grande Fratello Vip

Elisabetta Gregoraci ufficializza la partecipazione al Grande Fratello Vip, la conduttrice vuole concedersi un pò di evasione

Giravano voci sulla presunta partecipazione di Elisabetta Gregoraci alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma non c’era stata la conferma ufficiale. Ad oggi Elisabetta conferma che parteciperà al programma più spiato d’Italia. Il programma avrà inizio il 14 settembre su canale 5. La conduttrice rivela che sono anni che la chiamano per partecipare a questo genere di programma, ma lei ha sempre rifiutato. L’eccezione l’ha fatta per Alfonso Signorini di cui si fida e di cui ritiene il programma un vero e proprio varietà, che permette alla persone di mettersi realmente a nudo senza timori.

La Gregoraci confida che vuole essere conosciuta per quella che davvero è e che in questi anni non è riuscita a far trapelare, forse anche a causa dell’ingombrante matrimonio con l’ex marito, Flavio Briatore. Sui social recentemente ha provato a farsi conoscere meglio dal pubblico, ma con il Grande Fratello Vip ha l’occasione di mostrarsi davvero per come è in tutto e per tutto. La showgirl confessa che è un periodo della sua vita in cui ha bisogno di evadere, da cosa ancora non si sa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Briatore positivo al Covid. Un assessore del PD: “E’ giustizia divina”

La Gregoraci in tv come non si è mai vista: senza filtri

La Gregoraci confida che ha paura di lasciarsi andare troppo nel programma dimenticandosi delle telecamere e comportandosi come se fosse a casa sua. La showgirl sostiene di essere una persona che parla in totale schiettezza e libertà, quindi non si risparmierà su nulla. Ma è proprio questo che si aspettano tutti quanti, di vedere la vera Elisabetta com’è nella vita reale, con i suoi difetti e pregi come tutti. E proprio questo lo scopo del programma. Elisabetta confessa poi che le piacerebbe anche innamorarsi e magari proprio nella casa potrebbe trovare quell’amore che tanto desidera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Carolina Stramare, lo stacco di gamba è formidabile, che fisico la Miss-FOTO

Si dice un pò scettica nel trovare l’amore all’interno del programma, ma sostiene anche che se la vita ti da un opportunità perché rifiutarla in partenza, non sai mai come può andare a finire. E la voglia di emozionarsi ancora e di vivere ancora un sentimento forte c’è tutta, quindi confidiamo in lei.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.