Schianto in moto nella notte: muore ragazzo 18enne

Nella scorsa notte, un ragazzo di 18 anni è deceduto in un tragico schianto in moto sulla strada litoranea che collega Olbia a Pittulongu, in provincia di Sassari.

Tragedia durante la scorsa notte ad Olbia, in provincia di Sassari, dove un ragazzo di soli 18 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima, stando alle prime informazioni, stava viaggiando a bordo della propria moto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata contro un’auto che procedeva nella stessa direzione. Nell’impatto, il giovane è stato sbalzato dalla sella della moto ed è finito contro il lunotto della vettura. Inutili i tentativi di soccorso dei sanitari del 118, giunti sul posto, che hanno potuto solo constatare il decesso del ragazzo, avvenuto sul colpo.

Ancora sangue sulle strade italiane. Durante la scorsa notte, tra martedì 25 e mercoledì 26 agosto, un ragazzo ha perso la vita in un incidente stradale consumatosi sulla strada litoranea che collega Olbia a Pittulongu, comune in provincia di Sassari. La vittima è Lorenzo Buffa, ragazzo di 18 anni residente a Golfo Aranci. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Leggo, il 18enne si trovava in sella alla propria moto che si è scontrata contro la parte posteriore di un’auto, sulla quale viaggiavano altri quattro ragazzi, che procedeva nella sua stessa direzione. Nello schianto, il 18enne è stato sbalzato contro il lunotto del veicolo infrangendolo e rimanendo incastrato.

Sul posto si è precipitato lo staff medico del 118, ma purtroppo per Buffa non c’è stato più nulla da fare. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso del giovane alla guida della moto, sopraggiunto sul colpo.

Presso il luogo dove si è consumata la tragedia sono arrivati anche gli agenti della Polizia stradale di Olbia che hanno provveduto ai rilievi del caso in modo da ricostruire la dinamica dell’impatto, ancora da chiarire. Diffusasi la notizia del decesso sono stati diversi i messaggi di cordoglio per la famiglia di Lorenzo Buffa che militava nelle fila della società dell’Olbia Rugby.

