Lady Diana, Principe Carlo rompe il silenzio: “Sposarla fu un errore”. Sono trascorsi tantissimi anni da quel giorno e ancora oggi se ne parla

Lady Diana è stata una delle Principesse più amate di tutti i tempi. La famiglia Reale d’Inghilterra, però, non la pensa allo stesso modo: era una donna che non si piegava ai doveri di corte, che aveva una sua indipendenza e un suo pensiero, il che non piaceva affatto alla famiglia del marito. Però fino a prima del matrimonio, non era altro che una ragazzina di diciannove anni e nessuno di loro conosceva il suo grande potenziale. Per questo fu quella stessa famiglia, ad obbligare Carlo a sposarla.

Lady Diana e il Principe Carlo: il matrimonio da sogno diventato un incubo

“Sposare Diana è stato un errore enorme” ha rivelato il Principe Carlo, il giorno del suo 70esimo compleanno. “Prima di sposarci ci siamo visti 12 volte, non ero in grado di capire se lei poetsse essere la donna della mia vita”. Infatti, i due, si conoscevano a malapena e lei si sentiva molto timida in sua presenza. Per non parlare della differenza d’età tra i due: mentre lei era soltanto una ragazzina, lui aveva già superato la soglia dei trent’anni.

Pare infatti, che il giorno del matrimonio, Carlo disse a suo padre di non essere pronto a sposarla perché non la conosceva abbastanza. Lui però lo obbligò, dicendo che oramai era troppo tardi per cambiare idea.