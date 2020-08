Bambina precipita dalla finestra da un’altezza di 10 metri: è gravissima

Una bambina di soli 3 anni è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale a Genova dopo essere precipitata da una finestra a Sestri Levante.

Dramma a Sestri Levante, in provincia di Genova, dove una bambina di 3 anni è caduta dalla finestra al secondo piano di una palazzina sita in via Terzi. La piccola, dopo un volo di circa 10 metri, è piombata in un poggiolo sottostante alla finestra. A dare l’allarme sarebbe stato un cugino della bimba che si trovava in casa con quest’ultima. Dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed il personale medico del 118 che ha prestato le prime cure. La bambina è stata poi trasportata con l’elicottero dei Vigili del Fuoco presso l’ospedale Galsini di Genova, dove ora si trova ricoverata in gravissime condizioni.

Leggi anche —> Trovato senza vita in un canale: indagano i carabinieri

Genova, bambina di 3 anni precipita dal secondo piano e finisce su un poggiolo: è gravissima

Ore di apprensione a Genova, dove una bambina di soli 3 anni è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale. La piccola, secondo quanto riferito dalla stampa locale e dalla redazione de Il Secolo XIX, sarebbe precipitata da una finestra al secondo piano di uno stabile sito in via via Terzi a Sestri Levante, in provincia di Genova. Dopo un volo di circa 10 metri la bimba sarebbe finita in un poggiolo sottostante alla finestra da dove sarebbe caduta. Ad avvertire i soccorritori sarebbe stato un cugino di 14 anni che si trovava con la piccola al momento dell’accaduto.

Sul posto, in seguito alla segnalazione, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno recuperato la piccola e l’hanno affidata alle cure del personale medico del 118. Dopo le prime cure, la bambina è stata intubata e trasportata sull’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco presso l’ospedale Gaslini del capoluogo ligure.

Leggi anche —> Palermo, Marito e moglie legati e imbavagliati dai banditi

Leggi anche —> Uomo travolto ed ucciso da un treno: tragedia in serata

Intervenuti presso la palazzina in via Terzi, come riferisce Il Secolo XIX, anche i carabinieri di Sestri Levante che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause che hanno portato alla caduta e per ricostruire la dinamica dei fatti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.