Messi vuole andare via subito dal Barça, l’Inter sogna in grande

Lionel Messi ha comunicato al Barcellona che vuole andare via immediatamente e non parteciperà nemmeno ai prossimi allenamenti

Tyc Sports, canale televisivo argentino, ha lanciato la bomba che lo stesso Lionel Messi ha comunicato alla sua squadra. La Pulce è pronta a lasciare il Barcellona. La società ha confermato la notizia. Dell’addio tra il campione argentino e la squadra in cui milita fin dal 2000 quando era ancora nel settore giovanile se ne era già parlato giorni fa, ancora prima della sconfitta per 8-2 subita contro il Bayern Monaco in Champions League. C’è stato un incontro tra il neo allenatore dei blaugrana Koeman e Messi in cui i due hanno appunto discusso sull’addio del centravanti. Il problema per quest’ultimo è proprio quello che con l’arrivo dell’olandese si è deciso di lasciar fuori pedine importanti come Suarez e Vidal. Messi non è d’accordo con questa mossa e anche sul fatto che il club non è disposto a formare un team competitivo durante la prossima stagione calcistica per mancanza di fondi: notizia che la Pulce avrebbe captato stando all’interno dell’ambiente catalano.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Juventus: i bianconeri spingono per un nuovo centravanti di Serie A

Messi non ha intenzione di presentarsi agli allenamenti

Lionel non ha intenzione nemmeno di presentarsi ai prossimi allenamenti e ai test di fine settimana. Secondo la tv argentina, vorrebbe avvalersi della clausola rescissoria unilaterale che gli consentirebbe alla fine di ogni stagione di lasciare il club di Barcellona. Ma il club catalano afferma che la clausola è scaduta già il 10 giugno scorso e quindi non vuole svincolare il fuoriclasse. I legali del Barça ce la metteranno tutta per confermare la clausola rescissoria da 700 milioni di euro.

LEGGI ANCHE -> Napoli, De Laurentiis avverte gli avvoltoi: Niente saldi

Molti club però sono già su di lui, come si poteva immaginare. Primo fra tutti l’Inter, forte anche il pressing del Psg e Manchester. Si parla anche dell’interesse della prima squadra rivale dei blaugrana, il Real Madrid.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter