Al Bano Carrisi tuona in un’intervista: “Nulla dovrà essere come prima”

Al Bano Carrisi ha parlato in un’intervista al settimanale “DiPiù” e ha spiegato come ha vissuto in maniera turbolenta alcuni attimi della sua vita

Gli anni ’90 per la famiglia Carrisi, contrariamente allo stile di vita di quei tempi hanno rappresentato una forte tendenza alle sensazioni negative, piuttosto che positive per lo splendore che quell’epoca conservava.

Il motivo di un tale “tonfo”, soprattutto a livello psicologico è dovuto all’improvvisa scomparsa della figlia Ylenia, contrariata alle decisioni del padre su tutte, che la vedevano una predestinata del mondo dello spettacolo.

Ylenia non ha mai dimostrato di essere il balìa di condizionamenti, andando sempre per la sua strada, “calpestando” le decisioni di ogni singolo componente di una famiglia abituata a vivere costantemente sotto i riflettori dei medìa.

Dal giorno in cui Ylenia ha deciso di intraprendere un cammino infinito e solitario, ecco che Al Bano spiega in un’intervista al settimanale DiPiù come non sia riuscito a perdonarsi un modo di vivere, lontano dai canoni della sua comune personalità.

Al Bano si pente amaramente della “scelta”, poi la svolta