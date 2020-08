Naike Rivelli, pose strane in giardino: spettacolo vietato ai minori – Foto

Naike Rivelli senza freni: ancora stilista ecofashion e le sue foto stravaganti. Mise in bianco succinta e tutto all’aria

Una vera campagna ecofashion quella lanciata negli ultimi giorni da Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti che spopola sul web per il suo essere vera ma anche provocatoria. Non passano mai inosservati i suoi messaggi ma soprattutto le sue pose e le sue mise eccentriche, sempre al limite del pudore.

Spesso con lei si è gridato allo scandalo per il suo continuo mostrarsi senza veli, senza nascondere troppo forme e limitarsi con pose al limite della fisica. L’ostentazione per l’attrice e influencer seguitissima è all’ordine del giorno e molte sono le “battaglie” social che porta avanti. Tra queste quella contro le influencer patinate che mostrano e sponsorizzano oggetti costosissimi.

Ma negli ultimi tempi Naike si sta dedicando anche un progetto a cui tiene molto: la realizzazione di abiti ecosostenibili in collaborazione con la giovane stilista Anna Rotella. Qualche giorno fa le due si sono incontrate, tutto documentato tramite Instagram ovviamente, e ora la figlia di Ornella Muti non si ferma con i suoi scatti per far vedere alcuni dei loro lavori.

Naike Rivelli aggrappata al gazebo: gambe e sedere all’aria