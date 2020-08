Wanda Nara mette in risalto il lato B con un selfie speciale, pazzesca – Foto

Wanda Nara ancora una volta esagerata. Su Instagram è tutta coperta ma le sue forme esplodono comunque. Fondoschiena da urlo

Visualizza questo post su Instagram Ahí vamos ❤️💙 🤞🏻 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 23 Ago 2020 alle ore 7:07 PDT

Ancora una volta bombastica Wanda Nara su Instagram. La moglie di Mauro Icardi, incassata insieme al marito, la sconfitta durante la finale di Champions, torna a Parigi e alla sua quotidianità.

Ma è qui che manda un messaggio ben preciso. Molto probabilmente è una risposta agli attacchi che le sono arrivati proprio durante la sua trasferta a Lisbona per assistere all’importante partita. Jet privato e un look sempre che non lascia nulla al caso.

In tenuta casual Wanda Nara è volata in Portogallo ma con una mise firmatissima, dalla testa ai piedi. Come sempre la showgirl non ha badato a spese. Ma tra tutti due gli accessori che non sono passati inosservati al web: borsa di Hermes che in vendita usata (ma di certo non è il suo caso) costa dai 10 a 30 mila euro e le pantofole in pelliccia di Luis Vuitton. Modello introvabile per il momento sugli store ufficiali e che qualcuno ha già ipotizzato possa essere fatto addirittura su misura per la signora Icardi. Prezzo? Sciocchezze rispetto alla borsa: dai 400 ai 1500 euro.

Nessun risparmio dunque in fatto di look per Wanda che si è attirata non poche critiche per la sua ostentazione. Come l’avrà presa? Il suo selfie allo specchio dice tutto.

Wanda Nara, selfie allo specchio e lato B pazzesco