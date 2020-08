Muore per Covid nella casa di riposo, il presidente: “Non riusciamo a darci una risposta”

Nella casa di riposo Opera Pia Castiglioni di Formigine è deceduta una donna di 99 anni ma la struttura non si spiega come sia risultata positiva al tampone del Covid

Luigi Costantini, presidente della casa di riposo Opera Pia Castiglioni di Formigine ha dichiarato: “All’improvviso sabato le è salita la febbre. Neppure il tempo di capire cosa stesse accadendo che, a distanza di poche ore dai primi sintomi, è deceduta. Siamo costernati, affranti ma soprattutto non riusciamo a darci una risposta: è risultata positiva al tampone nonostante la struttura fosse Covid free”. Il capo della cra ha rilasciato queste dichiarazioni a proposito di un’anziana di 99 anni che è deceduta e al tampone eseguito dopo la sua morte è risultata positiva al coronavirus. La casa di riposo era finita sotto il controllo dei Nas per le innumerevoli morti delle persone ricoverate. Non si capisce come la signora deceduta sia risultata positiva al Covid visto che tutti gli ospiti, secondo quanto dice il presidente della cra, sono risultati negativi.

LEGGI ANCHE -> Covid, positivi disdicono il villaggio ma poi si presentano: il perché

Il presidente della casa di riposo: “Non c’è mai stato assembramento tra gli ospiti”

“Non c’è mai stato assembramento tra gli ospiti”, ha assicurato Luigi Costantini, che ha proseguito affermando “ci è crollato il mondo addosso”. La 99enne ha ricevuto l’ultima visita giovedì scorso ed era con presenza di un operatore della cra. Poi da sabato la situazione è peggiorata e alla signora è salita la febbre nel pomeriggio. In poche ore è morta.

LEGGI ANCHE -> Massimo Galli: “Siamo lontani dalla certezza di un vaccino anti Covid”

Il presidente della casa di riposo ha concluso dicendo che non si sanno dare una risposta e che non sanno cosa dire ai tanti famigliari delle persone ricoverate, arrivate davanti ai cancelli per ottenere delle spiegazioni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter