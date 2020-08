Piange lacrime di sangue. L’incredibile scoperta dei medici

Piange lacrime di sangue. La terribile disavventura di un uomo di mezza età che ha affrontato un evento scioccante e spaventoso

Un uomo italiano di 52 anni è stato protagonista di un episodio scioccante, per certi versi associabile ad una scena di un film dell’orrore.

Il malcapitato, infatti, si è recato urgentemente al pronto soccorso di un ospedale di Milano presentando un sintomo sconcertante: lacrimava copiosamente sangue.

Per fortuna non accusava alcun tipo di dolore ma l’evento riguardava entrambi gli occhi. Dopo essere stato medicato e aver fatto i dovuti esami d’accertamento, è stato indispensabile risalire alla causa di questo strano evento.

Piange lacrime di sangue: la diagnosi

L’uomo non aveva gravi patologie, non aveva subito traumi oculari o nasali, nè aveva infiammazioni o infezioni. Non riscontrava lividi e neppure presentava emorragie in altre parti del corpo. Unico problema: una leggera ipertensione che teneva sotto controllo tramite l’assunzione di un farmaco, il Captopril, ma al momento della lacrimazione sospetta non aveva problemi di pressione sanguigna. Altra particolarità interessante era che l’uomo non presentasse difetti o alterazioni alla vista.

I medici sono risaliti ad una diagnosi tempestiva. Si trattava infatti di emolacria, una rara patologia determinata dalla crescita di emangiomi, piccoli tumori vascolari all’interno di entrambe le palpebre. Era questa a causare la lacrimazione di sangue, fortunatamente indolore ma decisamente sconcertante da vedere.

Una volta scoperto l’arcano, il cinquantaduenne è stato dimesso con una cura consistente in gocce oftalmiche.

