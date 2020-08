Vite al Limite. Lupe Samano, 291 kg: storia di abbandono, violenza e rinascita

Vite al Limite. Lupe Samano è la protagonista dell’ultima puntata della quarta stagione in una storia tra tinte chiare e scure

Lupe Samano ha 39 anni quando c’imbattiamo in lei per la prima volta durante la dodicesima e ultima puntata della quarta stagione del popolare programma Vite al Limite.

E’ una donna giovane ma le sue giornate non scorrono come quelle di un suo normale coetaneo con impegni quotidiani, le uscite e svaghi. Lei è immobilizzata a letto, dipendente in tutto e per tutto dagli altri, soggiogata da se stessa e dal peso che si porta addosso.

Lupe pesa 291 kg. Da 12 anni sepolta nel suo stesso corpo.

I suoi problemi iniziano da bambina. La ferita inferta per l’abbandono del padre non si è mai rimarginata. A lei e alla sorellina Maria fu promesso che sarebbe tornato presto. Non accadde mai. Il cibo divenne una consolazione e rifugio.

Forse proprio questo trauma relativo alla figura maschile l’ha portata ad accompagnarsi alla persona sbagliata. Il compagno, Gilbert, praticava su di lei violenza sia fisica che psicologica (documentata anche durante le riprese della trasmissione tv a cui ha partecipato).

La sua vita ha subito una radicale svolta quando ha preso la decisione di farsi visitare dal celebre chirurgo bariatrico Nowzaradan.

Ha acconsentito a farsi seguire per un periodo di ben 12 mesi dalle telecamere del programma My 600 lb life (titolo originale di Vite al Limite).

E’ partita alla volta di Houston partendo da San Bernardino, California. Ha perso i primi chili solo facendo leva sulle sue forze. Questo l’ha portata verso il fondamentale step di subire un bypass gastrico per avere un’ulteriore spinta. Obiettivo: il recupero della propria salute.

A questo punto vediamo la spregiudicatezza di Gilbert che, con i punti ancora freschi, ha costretto Lupe a soddisfare i suoi “bisogni” causandole la riapertura delle ferite.

Vite al Limite. Il dolore di Lupe