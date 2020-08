USA, Jacob Blake paralizzato dalla vita in giù. Lebron James: “Gli afroamericani hanno paura”

Jacob Blake è rimasto paralizzato dalla vita in giù dopo che la polizia del Wisconsin gli ha sparato sette colpi alla schiena. La star del basket Lebron James è intervenuta per parlare del caso

Il 29enne Jacob Blake è rimasto paralizzato dalla vita in giù a seguito di sette colpi di pistola che un agente di polizia a Kenosha nel Wisconsin gli ha sparato alla schiena mentre cercava di salire nella sua auto dove c’erano la sua compagna e i suoi tre figli. L’afroamericano, poco prima, stava tentando di sedare una lite tra donne. A seguito del riaccendersi delle proteste nello stato americano dei sostenitori del movimento Black Lives Matter, nato dopo l’omicidio di George Floyd in Minnesota, il Wisconsin ha dichiarato lo stato di emergenza.

Lebron James sul caso Jacob Blake: “Il poliziotto avrebbe potuto bloccarlo senza sparare”

Sulla vicenda è intervenuto un altro afroamericano stella del basket a stelle e strisce, Lebron James: “So che ci sono persone stufe di sentirlo dire, ma come persone nere in America siamo terrorizzati. Se dite che non c’era modo di bloccarlo prima di sparare mi state mentendo”. Il campione dell’Nba ha aggiunto: “Se guardate il video, ci sono molti momenti in cui se avessero voluto avrebbero potuto bloccarlo senza usare le armi. Perché bisogna sempre arrivare a un punto in cui si spara?”.

Intanto il padre del 29enne ferito da ben sette colpi di pistola alla schiena ha detto che suo figlio ha “otto buchi” sul corpo e che purtroppo è rimasto paralizzato dalla vita in giù. I medici che hanno sotto osservazione in un ospedale del Wisconsin Jacob Blake hanno riferito che non possono ancora stabilire se la paralisi passerà o sarà permanente.

