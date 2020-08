Taylor Mega, fisico da far perdere la testa | L’outfit esalta i fan – FOTO

Taylor Mega sbalordisce mostrando un fisico a dir poco incredibile nella foto pubblicata tramite il proprio profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Elicopter ūüöĀ @fashionnova fashionnova partner Un post condiviso da ‚ôõ Taylor MEGA ‚ôõ (@taylor_mega) in data: 26 Ago 2020 alle ore 6:35 PDT

Taylor Mega incanta il suo enorme pubblico con il nuovo contenuto pubblicato tramite il proprio profilo Instagram. Si tratta di una foto davvero da capogiro che ha mandato in tilt i suoi follower. Stiamo parlando di un’immagine, in cui viene ritratta vicino a un elicottero di colore bianco e rosso.

A colpire l’attenzione e a far impazzire gli utenti √® per√≤ solo lei. Nello scatto in questione la giovane mostra un fisico perfetto con addosso un top e e dei pantaloncini da workout striminziti, entrambi di colore nero. Insomma poco viene lasciato all’immaginazione ed il post √® una gioia per gli occhi dei suoi tantissimi ammiratori.

Taylor Mega, fisico da lasciare a bocca aperta | Numeri pazzeschi su Instagram – FOTO