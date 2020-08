Tensioni turco-greche: esercitazione militare in mare, c’è anche l’Italia

Grecia, Francia, Italia e Cipro in esercitazione militare congiunta nel Mediterraneo orientale. La Turchia ha avvertito che “non farà alcuna concessione”

Si acuiscono di più le tensioni greco-turche, mercoledì 26 agosto, sulla delimitazione delle zone marittime ricche di idrocarburi nel Mediterraneo orientale. Quattro paesi dell’Unione Europea, Grecia, Francia, Italia e Cipro, hanno avviato un’esercitazione militare congiunta. “Cipro, Grecia, Francia e Italia hanno deciso di schierare una presenza congiunta nel Mediterraneo orientale come parte dell’iniziativa di cooperazione”. Lo ha annunciato mercoledì il ministero della Difesa greco. Questo esercizio si svolgerà tra mercoledì e venerdì nel Mediterraneo orientale, a sud e sud-ovest di Cipro, secondo una fonte militare.

L’esercitazione Europea: c’è anche l’Italia

Mercoledì la Francia ha avvertito la Turchia che il Mediterraneo orientale non può essere un parco giochi per le ambizioni nazionali. “Il Mediterraneo è un bene comune ” dove ” il rispetto del diritto internazionale deve essere la regola e non l’eccezione ” , ha dichiarato in un Tweet il ministro francese, Florence Parly, confermando l’inizio di questa esercitazione militare congiunta. La Francia impegnerà tre caccia Rafale, una fregata e un elicottero nell’esercitazione congiunta, secondo il ministro delle forze armate. Aveva già schierato temporaneamente due caccia Rafale e due navi militari il 13 agosto per un’esercitazione congiunta con la Marina greca. Il presidente turco Erdogan ha subito avvertito che la Turchia non avrebbe fatto alcuna concessione per difendere i propri interessi del gas nel Mediterraneo orientale, invitando la Grecia ad astenersi da qualsiasi “errore” che avrebbe portato alla sua rovina. Il ministero greco ha detto che le forze navali e aeree cipriote, greche, francesi e italiane stanno manovrando nel Mediterraneo orientale.

La scoperta negli ultimi anni di grandi giacimenti di gas nel Mediterraneo orientale ha sollevato gravi tensioni tra Ankara e Atene, che contendono alcune aree marittime. La piccola isola greca di Kastellorizo, situata a 2 km al largo di Kas (Turchia) scatena la rabbia turca. Secondo Atene, le acque che circondano quest’isola sono sotto la sovranità greca, il che priverebbe Ankara di decine di migliaia di chilometri quadrati di mare ricco di gas.

