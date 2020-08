Vertice Regioni-Governo sulle scuole, resta il nodo trasporti: in arrivo i banchi monoposto

Regioni e governo si sono riuniti di nuovo per decidere le regole sulla riapertura in sicurezza delle scuole. Il problema principale su cui ancora non c’è un accordo sono i trasporti

Governo e Regioni sono ancora in disaccordo sui trasporti. Il nodo principale da sciogliere di cui non si è ancora deciso oggi al vertice terminato poco fa è il limite del distanziamento tra le persone di un metro, visto che lascerebbe a piedi metà dei ragazzi. I mezzi si riempirebbero solo fino al 50-60 per cento. I governatore delle Regioni quindi sono contrari a questo limite. La ministra dei Trasporti Paola De Micheli è sulla stessa lunghezza d’onda delle Regioni mentre il ministro della Salute Roberto Speranza si rimette a quanto deciso dal Comitato tecnico scientifico. Non c’è solo questo aspetto da definire ma c’è anche la gestione sanitaria dei contagi in classe se dovessero verificarsi. A proposito di questo punto l’Iss ha stilato un rapporto chiamato, ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole”. Il governo vuole che tutte le Regioni lo seguano. Domani si deciderà nella Conferenza Stato-Regioni anche se nel frattempo, i ministri hanno avuto già il consenso dell’Emilia Romagna.

Durante il vertice il commissario Arcuri ha dichiarato che i banchi monoposto saranno distribuiti alle scuole venerdì 28 agosto e da oggi mascherine e gel disinfettante. La coordinatrice delle Regioni Cristina Grieco si è detta soddisfatta per lo sforzo fatto dalla ministra Azzolina e dal governo per l’organico, le risorse sarebbero “congrue” con quanto chiesto dalle Regioni.

Infatti la ministra dell’Istruzione ha fatto di nuovo presente che ci saranno 70 mila risorse in più tra insegnanti e personale Ata, grazie al secondo decreto di agosto.

