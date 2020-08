Baby K continua a deliziare i suoi fan su Instagram: la cantante infuoca i social con i suoi splendidi scatti in bikini.

Baby K è una delle cantanti più amate dagli italiani. La 37enne ha un grosso seguito anche sui social: il suo account Instagram vanta 768mila follower. La nativa di Singapore, da qualche anno, è la regina indiscussa dell’estate italiana: i suoi tormentoni conquistano i palinsesti radio e le spiagge della penisola. Per il 2020 Baby K ha regalato al popolo italiano ‘Non mi basta più’: la canzone è stata realizzata con una special guest d’onore, Chiara Ferragni. La classe 1983, poco fa, ha messo in rete una serie di scatti in bikini da capogiro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Valentina Vignali, magie in bikini| La sua top 5 incanta i fan – VIDEO

Baby K in bikini: che curve!!