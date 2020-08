Caronia, interviene l’uomo che ha trovato i resti: “Hanno fatto il possibile”

Caronia, interviene l’uomo che ha trovato i resti del piccolo Gioele: “I Vigili del Fuoco hanno fatto il possibile”.

Caronia, la scomparsa di Viviana Parisi e del piccolo Gioele continua ancora a far discutere: numerose le polemiche che hanno circondato la vicenda. Il volontario, che ha trovato parti del corpo del piccolo Gioele lo scorso 19 agosto, ha risposto ai media per mettere a tacere le polemiche rivolte ai Vigili del Fuoco. Questi infatti sarebbero stati accusati anche dai social di non aver fatto abbastanza per ritrovare i corpi delle vittime e che sia pertanto decorso troppo tempo prima che il rinvenimento ne accertasse la morte.

Continuano le ricerche per trovare gli altri resti del piccolo Gioele

Giuseppe Di Bello sostiene fortemente che non vi sia stata negligenza da parte dei Vigili i quali anzi avrebbero fatto tutto il possibile per rinvenire i corpi. Un modo per l’ex carabiniere che ha trovato il piccolo Gioele, di evitare che attorno alla tragedia vi fossero ulteriori situazioni spiacevoli. Ha mostrato infatti tutta la sua solidarietà e rispetto per i Vigili del Fuoco attualmente impegnati nei boschi per trovare altri frammenti del corpicino del piccolo Gioele.

Il volontario spiega la sua passione per i boschi e la sua conoscenza che gli hanno consentito di indagare e analizzare attentamente i luoghi, ma questo – precisa – non significa che il lavoro portato avanti dai Vigili del Fuoco non sia stato all’altezza della situazione.

Sulla possibilità di trovare qualcosa nei nuovi accertamenti sui luoghi, Di Bello è scettico motivando che il troppo tempo avrà ormai fatto cancellare ogni prova ed ogni resto del piccolo Gioele.

