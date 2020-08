Benedetta Mazza, bellezza spiaggiata al mare -FOTO

Benedetta Mazza posta gli ultimi scatti di questa estate particolare…è tempo di tornare a lavoro, ma prima un saluto al mare

Benedetta Mazza saluta definitivamente l’estate 2020, è tempo di tornare a lavoro. Gli ultimi istanti in riva al mare, su Instagram arrivano scatti che immortalano la showgirl sdraiata in spiaggia con un costume che manda in tilt il web intero. Si fa chiamare Benny dai suoi fan che da qualche settimana hanno scoperto il suo nuovo amore. La ragazza sembra proprio aver ritrovato la felicità al fianco dell’artista Omar Hassan.

Benedetta Mazza, una sirena in riva al mare