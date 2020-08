Macaulay Culkin, l’ex ragazzino prodigio protagonista di “Mamma, ho perso l’aereo” scherza e si diverte con i suoi fan tramite Twitter

Era il furbo e irriverente Kevin McCallister, protagonista del film Mamma, ho perso l’aereo (titolo originale Home Alone) in cui ne combinava di cotte e di crude a due impenitenti ladri decisi a svaligiare la sua casa.

Una pellicola divenuta un cult insieme al suo seguito (Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York) che, nonostante venga riproposta ogni anno durante il periodo natalizio, è sempre vista da milioni di persone e piace anche alle nuove generazioni per la semplicità e simpatia della trama e del principale interprete.

Il giovane Kevin aveva le sembianze dell’attore prodigio Macaulay Culkin. Da ragazzino ha preso parte a numerosi film di straordinario successo. Ricordiamo Io e zio Buck (con il mai dimenticato John Candy), il tristissimo Papà, ho trovato un amico, il perverso L’Innocenza del diavolo, il fantastico Pagemaster, il divertente Richie Rich.

Questi lungometraggi hanno tutti una cosa in comune: sono stati girati quando Culkin era solo un ragazzino, portandolo ad una popolarità impressionante. Il suo talento, la versatilità e la bravura che ha dimostrato di avere ne hanno fatto una piccola icona negli anni ’90.

Poi le cose sono cambiate, quando si arriva così in alto in un’età talmente giovane non è facile mantenere sempre gli stessi standard. Abuso di droga, alti e bassi dovuti a relazioni fallite, la perdita del caro amico Michael Jackson, hanno segnato per sempre la vita di Macaulay Culkin che però adesso sembra aver ritrovato stabilità e continua serenamente la sua carriera di attore.

Macaulay Culkin. 40 anni in grande stile