Una ragazza di 22 anni è deceduta la scorsa notte a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, in un drammatico incidente stradale.

In un drammatico incidente stradale a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, durante la scorsa notte una ragazza di 22 anni ha perso la vita. Stando alle prime informazione, la giovane si trovava al volante della propria auto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata contro un albero in via Terni. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per la 22enne, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso, avvenuto praticamente sul colpo. Intervenuti anche i carabinieri di Civita Castellana, che hanno provveduto ai rilievi, ed i Vigili del Fuoco.

Leggi anche —> Malore improvviso in casa: ragazzo muore sotto gli occhi dei genitori

Viterbo, perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero: muore ragazza di 22 anni

Una ragazza di soli 22 anni è morta durante la scorsa notte, tra mercoledì 26 e giovedì 27 agosto, a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, in un drammatico incidente stradale. La vittima del sinistro è Vanessa Brundo, commessa 22enne di un discount originaria di Salerno. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, Vanessa avrebbe perso il controllo della propria auto che è finita contro un albero in via Terni.

In pochi minuti presso il luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza, avvenuto sul colpo per le ferite riportate nell’impatto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, che hanno rimesso in sicurezza il tratto stradale, ed i carabinieri del comune nel viterbese che si sono occupati dei rilievi.

Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’incidente e le cause che abbiano fatto perdere il controllo della vettura alla giovane conducente. Circostanze su cui stanno indagando i carabinieri di Civita Castellana.

Leggi anche —> Addio a Vittoria, morta a soli 5 anni per un tumore raro

Leggi anche —> Lutto nel mondo del calcio: allenatore stroncato da un malore dopo un bagno in piscina

Tra le ipotesi al vaglio dei militari dell’Arma, riferisce Fanpage, vi sono quelle di una distrazione alla guida o di un colpo di sonno o ancora di un dissesto della strada dove è avvenuto l’impatto. Al momento pare che il sinistro non abbia coinvolto altre vetture.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.