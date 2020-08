Lutto nel mondo del calcio: allenatore stroncato da un malore dopo un bagno in piscina

Un imprenditore ed allenatore calcistico di 52 anni è deceduto nella provincia di Pavia stroncato da un malore dopo un bagno nella piscina di amici.

Lutto in provincia di Pavia, dove nella notte tra sabato e domenica un imprenditore di 52 anni ha perso la vita, stroncato da un malore dopo un tuffo in piscina. La vittima, Moreno Sacchi, stando a quanto a quanto riporta la stampa locale, si trovava in una villa di amici a Sparano Superiore di Bosnasco, quando ha deciso di fare un bagno nella piscina privata. Mentre si trovava in acqua, il 52enne è stato colpito da un malore che ha reso vani i soccorsi prima degli amici e poi del personale medico del 118 che poco dopo ne ha constatato il decesso. Sacchi era molto conosciuto nella provincia pavese per aver allenato la società calcistica dell’Albuzzano.

Un imprenditore di Genzone, comune in provincia di Pavia, è deceduto dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava in una villa di amici a Sparano Superiore di Bosnasco. Secondo quanto riporta la redazione de La Provincia Pavese, nella notte tra sabato 22 e domenica 23 agosto, l’uomo, Moreno Sacchi di 52 anni, dopo la cena aveva deciso di fare un bagno a mezzanotte. Mentre era in acqua, però, è stato colpito da un malore. Immediatamente soccorso dagli amici è stato portato fuori dalla piscina. Purtroppo ogni tentativo di rianimazione, prima dei presenti e poi dello staff medico del 118, è risultato vano. I medici, giunti sul posto, poco dopo, nonostante i tentativi di salvargli la vita, hanno dichiarato il decesso.

Sacchi, titolare di un’azienda che si occupa della produzione e della vendita di infissi e serramenti, era molto conosciuto nell’ambiente calcistico della provincia pavese. Dopo una carriera da giocatore, come riferisce La Provincia Pavese, il 52enne aveva intrapreso quella da allenatore, durante la quale aveva guidato l’Albuzzano. Terminata la sua esperienza con la squadra, con cui aveva conquistato due promozioni in Seconda e Prima Categoria, si era trasferito alla Real Torre.

Diffusasi la notizia del decesso, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio per la famiglia dell’imprenditore, tra cui quelli di vari personaggi del mondo calcistico della provincia pavese che hanno ricordato Sacchi come un allenatore determinato e vivace ed un esempio di vita per tutti.

