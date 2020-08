Su Instagram Chiara Ferragni diventa testimonial della Sardegna, seppure in maniera involontaria. La Regione è al centro di un aumento di casi di Covid.

La Sardegna fa purtroppo paura in questi giorni nei quali si riscontra un aumento dei casi di Covid in particolar modo in quella Regione. E la colpa sembra essere del comportamento da completi irresponsabili in particolar modo dei turisti provenienti da altre parti d’Italia.

Che pur di divertirsi e di andare a ballare nei rinomati locali del posto sono arrivati addirittura al punto di inventarsi delle identità con le quali farsi registrare. Basterebbe non comportarsi da idioti per evitare tutto ciò. Ma Chiara Ferragni e famiglia stanno ben alla larga da situazioni come questa. La potentissima influencer è in vacanza proprio da quelle parti assieme a Fedez ed al loro figlioletto Leone. E la loro villeggiatura prosegue in totale serenità.

Chiara Ferragni, felicità a palate in Sardegna