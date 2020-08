Chiara Nasti alla guida. Le curve pericolose sono le sue – FOTO

Chiara Nasti. La meravigliosa influencer napoletana pubblica scatti sensuali a favore dei suoi follower. Un tripudio di bellezza

Forse non tutti sanno che nel panorama delle fashion blogger ed influencer italiane la prima non fu la Ferragni. Chiara Nasti, infatti, appassionata di moda fin da ragazzina, già a 16 anni si ritagliò la sua fetta di pubblico dispensando consigli in merito sulla sua pagina facebook.

Poi nel 2013 apre il suo blog personale a tema che ottiene risultati straordinari e crea il brand Chic Phobia. Adesso è un personaggio importante del settore sul web, ha all’attivo 1, 7 milioni di follower su Instagram ed si è lanciata nell’imprenditoria. Ha creato, insieme alla sorella Angela, Plumeetheree, linea di costumi da bagno super sensuali.

Visualizza questo post su Instagram Barbie girl🔫 Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove) in data: 24 Ago 2020 alle ore 12:09 PDT

E’ stata alla ribalta anche grazie alle sue celebri storie d’amore. Ha avuto un rapporto tormentato con il rapper Emis Killa e una relazione con il calciatore Emanuele Borriello. Sembrava aver trovato stabilità con Ugo Abbamonte, un imprenditore napoletano, tanto che per lui è arrivata a lasciare L’Isola dei Famosi per la mancanza incolmabile che provava nei suoi confronti.

Chiara Nasti. Nuovo amore, nuova vita