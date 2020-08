Paola Iezzi, camicia bianca e scollatura vertiginosa: uno splendore

La cantante Paola Iezzi ha condiviso sui social network un trittico di foto in cui appare in primo piano con una camicia bianca con una scollatura molto eloquente

Paola Iezzi del duo Paola e Chiara attivo fino al 2013 per ben 17 anni ha pubblicato su Instagram tre scatti in cui indossa una camicia bianca che mette in evidenza la leggera abbronzatura e il suo lato A, che si intravede dalla lunga scollatura. Recentemente la Iezzi ha parlato di sua sorella Chiara, facendo anche un tuffo nei ricordi a proposito di quando le due cantavano insieme e facevano ballare tutti gli italiani e non solo. Canzoni come ‘Amici come prima’ sono sbarcate anche all’estero in Paesi come la Spagna. Paola ha detto che Chiara aveva voglia di fare altro nella vita infatti ora è un’attrice e ama il suo lavoro e la nuova strada che ha intrapreso. Le due sorelle si vogliono bene anche se anni fa ci sono stati degli screzi ma ora il passato è alle spalle.

Le foto di Paola Iezzi su Instagram con la scollatura da urlo