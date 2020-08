Spiaggia libera trasformata in lido, blitz della capitaneria nel Cilento. Sequestrati 140 lettini e 30 ombrelloni nei pressi di Capaccio

C’è sempre chi ci prova ad appropriarsi di diritti non consentiti sottraendoli alla comunità. E così nel Cilento, in località Gabella, a Caprioli, piccola frazione del Comune di Pisciotta, non lontano dalla nota Palinuro, qualcuno ha ben pensato di appropriarsi di una spiaggia libera. La Capitaneria di Porto ha così sequestrato 140 lettini e 30 ombrelloni sistemati dal responsabile di un bar reo di aver commesso il fatto. Così gli oltre 1400 metri di spiaggia sono tornati alla fruizione libera e l’uomo è stato denunciato a piede libero per occupazione abusiva. Il blitz della Capitaneria di Porto, comandata a livello provinciale dal capitano di vascello Daniele Di Guardo è iniziato di mattina presto. I guardiacoste già da tempo monitoravano la zona. Poi il blitz coadiuvato dalla procura di Vallo della Lucania diretta dal procuratore Antonio Ricci.

Spiaggia, torna la libertà

“Il responsabile – hanno riferito i guardiacoste – di buonora provvedeva a posizionare i lettini e gli ombrelloni sulla spiaggia come se fosse stato il concessionario di quell’area. E nessun altro poteva occuparla. Abbiamo restituito alla libera fruizione una spiaggia meravigliosa – hanno proseguito con soddisfazione i guardiacoste – i turisti che si recavano in questo posto, talvolta, non avevano la possibilità di comprendere se quella che avevano di fronte era una spiaggia libera oppure no. E quindi nel dubbio erano costretti a pagare un servizio completamente abusivo”.

Ieri sera i bagnanti hanno festeggiato con spumante in riva al mare la libertà tornata grazie al lavoro della capitaneria. Una storia all’italiana come tante, il paese dei tanti “furbi” a scapito degli onesti.

