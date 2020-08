Coronavirus. Emiliano «In Puglia siamo nel pieno della seconda ondata»

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia dichiara: «siamo nel pieno di una seconda ondata». Queste le sue parole durante la videoconferenza con i direttori delle Asl pugliesi.

Secondo Emiliano la Puglia è alle prese con la seconda ondata del Coronavirus. Questa l’opinione del presidente della Regione, espressa al termine di una videoconferenza con i direttori generali delle Asl pugliesi, i dipartimenti di prevenzione, i direttori delle strutture sanitarie pubbliche, enti ecclesiastici e Irccs della rete Covid, i direttori dei laboratori di microbiologia e virologia della rete Covid.

Alla videocall hanno partecipato anche Vito Montanaro, direttore del dipartimento di promozione della salute, e Pierluigi Lopalco che, dopo le dimissioni dalla task force, è diventato consulente scientifico a titolo gratuito.

I dati sull’epidemia in Puglia

Secondo l’ultimo bollettino della regione, sui 3.510 test effettuati nella giornata di ieri, 51 sono i nuovi positivi. Di questi: 22 in provincia di Bari, 6 nella Bat, 2 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, 1 fuori regione, e 3 in provincia di residenza non nota.

Così, sale la cura dei nuovi contagi, mentre non si registrano decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 291.265 test, 4.018 sono i pazienti guariti, con 597 pazienti attualmente positivi, di cui 98 ricoverati negli ospedali. Il totale dei positivi in Puglia è di 5.170.

A proposito delle linee guida per gestire la seconda ondata Emiliano ha detto: «Abbiamo dato disposizione di mobilitare i dipartimenti di prevenzione esattamente come abbiamo fatto qualche mese fa, nella fase 1, con gli ospedali. Verranno assunti centinai di infermieri e operatori sanitari, e rafforzati i dipartimenti di prevenzione. Prevediamo di avere, nelle prossime due o tre settimane al massimo, un aumento consistente di contagi, non diverso da quello degli altri Paesi europei».

Emiliano ha poi aggiunto «Questo era previsto e non deve spaventare nessuno. Siamo perfettamente in sicurezza, e la nostra capacità di gestire la pandemia è testata da un’esperienza lunga, da ore e ore di lavoro comune».

Infine, rispondendo alle domande dei giornalisti, Emiliano conclude: «voi continuerete a lavorare, ad andare in giro, noi dovremo preparare le scuole all’apertura, e chiaramente questo prevede una capacità operativa di altissimo profilo. Io sono certo che tutta la Puglia sarà in grado di superare anche questa situazione così difficile».

