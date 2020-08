Elettra Lamborghini sceglie le fedi con Afrojack: a breve le nozze

Elettra Lamborghini pizzicata mentre sceglie le fedi con Afrojack. Manca poco al loro matrimonio: vi raccontiamo alcuni dettagli dell’evento sfavillante.

Elettra Lamborghini e Afrojack sono stati pizzicati dal settimanale Chi mentre uscivano da un negozio di gioielli esclusivi in via Montenapoleone, a Milano. Con molta probabilità i due erano lì per scegliere le fedi nuziali: il 6 agosto, infatti, la coppia si giurerà amore eterno.

E la cerimonia non può che essere in pompa magna, in perfetto stile Lamborghini. L’organizzazione dell’evento è stata affidata ad Enzo Miccio, esperto di moda e noto wedding planner, che ha curato ogni dettaglio.

Per la location, inizialmente era stata individuata una villa sul lago di Garda, poi la coppia ci ha ripensato: l’evento si terrà sul lago di Como.

Leggi anche –> Selvaggia Lucarelli: “Per Aurora Ramazzotti nessuno fiatò.” Dialogo via social

Elettra Lamborghini: “Nick è un ragazzo d’oro”

Il grande giorno, vicino ad Elettra, ci saranno le sorelle Lucrezia e Flaminia e la sua migliore amica Simona. Si prevede un evento scintillante, che sbalordirà tutti, presenti e non.

In molti, tuttavia, si chiedono come mai Elettra abbia deciso di sposarsi così giovane. La twerking queen, infatti, ha solo 26 anni e una carriera scintillante davanti.

Leggi anche –> Anna Falchi, spacco profondo e tacchi alti: da togliere il fiato -Foto

A svelarci il motivo è proprio la diretta interessata che a proposito del suo compagno Nick van de Wall – in arte Afrojack – ha detto: «É un ragazzo d’oro e al giorno d’oggi vanno tenuti stretti…ha tutto ciò che non ho trovato in nessun’altro».

Intanto i due sistemano gli ultimi dettagli del loro nido d’amore. In attesa delle nozze la coppia è andata a vivere insieme: da pochi giorni si sono trasferiti nella nuova casa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter