Francesca Faldini:”una lunga relazione con questo animale”- FOTO

Francesca Faldini e la lunga relazione con il suo gatto, scrive una dedica bellissima al suo amico a quattro zampe

Francesca Faldini scrive una dedica bellissima e strappa lacrime per il suo gatto, che le tiene compagnia da 15 anni. Un lato della Faldini che così non abbiamo mai visto. Il suo amore smisurato per l’amico a quattro zampe, riempie il cuore. Così la Faldini racconta di quando un mese fa il suo gattino è scomparso da casa e ha fatto passare momenti difficili alla sua padrona. Che lo ha cercato per lungo e per largo ovunque mettendo affissioni e parlando sui social. Il gatto anche mezzo cieco poteva essere finito ovunque, ma la padrona non si è mai rassegnata.

Fortunatamente dopo una lunga attesa di 29 giorni una ragazza contatta Francesca e le comunica che ha trovato il suo amato gatto. Si era infilato in un giardino a 3 km da casa di Francesca. La conduttrice racconta che quando ha riabbracciato il suo amico a quattro zampe ha pianto di felicità. Il gatto, Mirò si chiama, era disidratato e magro ma ora che è tornato dalla sua padrona si sta rimettendo in forze. La Faldini ringrazia infine i volontari e la ragazza che le ha ridato il suo amato gatto.

Gli animali sono come persone per alcuni di noi

Visualizza questo post su Instagram Moriero. #Sardegna #dune Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini) in data: 18 Lug 2018 alle ore 1:50 PDT

La Faldini solleva anche una questione importante e bellissima. Le sue parole sono un esempio per tutti e fanno intendere bene quanto gli animali possono dare amore e creare legami unici. La conduttrice dice: “Animali che sembrano gatti o cani ma che in realtà sono molto di più per chi li ama”.Ed è vero perché il rapporto che si instaura con questi amici pelosi è qualcosa di unico e bellissimo. Li accudisci, li curi e li ami e loro ti ricambiano. Sanno portare gioia e felicità in casa.

La Faldini è un amante degli animali come abbiamo visto. Ma se si scorgono le foto del suo profilo Instagram, si vede che la conduttrice ha una vera passione per gli animali. La vediamo infatti su un cavallo bellissimo in Sardegna e poi vediamo che immortala spesso animali ricordando quanto sia importante preservarli.

