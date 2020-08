Gioele, il parabrezza lesionato conferma l’ipotesi della morte accidentale

Svolti gli esami sull’auto di Viviana Parisi: Gioele sarebbe deceduto dopo l’incidente e lo conferma il parabrezza lesionato dell’auto

Novità sul caso Viviana e Gioele, ritrovati morti nei boschi vicino all’autostrada Messina-Palermo rispettivamente l’8 agosto e solamente il 19 agosto anche i resti di Gioele. La polizia scientifica di Palermo ha ultimato la serie di esami sull’auto di Viviana Parisi, la donna scomparsa e poi trovata morta nelle campagne messinesi.

La magistratura ha trovato 6 tracce biologiche, principalmente sangue e saliva, all’interno della vettura che guidava la mamma del bambino. Grazie a queste tracce potremmo scoprire di più su quanto è avvenuto quel tragico giorno e ricostruire la morte dei due.

Gli esperti mentre si attendono gli esiti delle tracce biologiche, hanno nuovamente passato al setaccio la Opel Corsa di Viviana Parisi. Gioele potrebbe aver battuto la testa in modo violento ed essere morto poco dopo, nel bosco dove la mamma era fuggita. I medici legali Daniela Sapienza ed Elvira Ventura Spagnolo esamineranno presto la Tac sui resti del piccolo, alla ricerca di possibili fratture al cranio.

Il seggiolino di Gioele non aveva la cintura, possibile urto nel parabrezza

Il parabrezza anteriore dell’auto risulta infatti essere lesionato, potrebbe essere il segno che uno dei due passeggeri ha sbattuto durante l’impatto avvenuto nella galleria Pizzo Turda. Viviana dalla prima autopsia però non ha dimostrato ferire per cui si fa sempre più probabile l’ipotesi che sia stato il piccolo Gioele ad aver fatto un balzo dal seggiolino e ad aver sbattuto in quanto senza cintura.

Tuttavia i corpi sono stati ritrovati in dei boschi nelle vicinanze. Un fatto che lascia gli inquirenti perplessi, Forse la donna vedendo Gioele morto è scappata per paura e si è suicidata gettandosi da traliccio.

Sempre più solida l’ipotesi del bimbo deceduto per le conseguenze dell’urto in auto, mentre la madre sarebbe morta suicida. “Ma non tralasciamo ulteriori ipotesi”, dicono gli investigatori. Così, si cercano tracce di altri Dna sugli abiti delle vittime, segno di un’eventuale aggressione.

Verranno anche catalogati alcuni animali per trovare tracce di sangue di Viviana e Gioele: “Andiamo per esclusione, per restringere sempre più il cerchio. E non è facile” hanno detto gli investigatori.

