Wanda Nara in piscina con i gonfiabili, al via la vacanza ad Ibiza – FOTO

La prorompente Wanda Nara si trova da stamane ad Ibiza con il marito e alcuni amici per trascorrere le vacanze tra relax e divertimento

Visualizza questo post su Instagram Ibiza cómo cada verano , pero siempre mejor 🍷🛫 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 27 Ago 2020 alle ore 9:32 PDT

Avevamo lasciato Wanda Nara e i figli a casa dove stanno trascorrendo le vacanze estive in pieno relax tra bagni in piscina, barbecue, raccolta delle verdure nell’orto e passeggiate con i pony. La tranquillità della bella agente è stata scossa dopo la recente sconfitta del Paris Saint Germain alla finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

LEGGI ANCHE -> Clizia Incorvaia in bikini rosso è una bomba | Fisico pazzesco – FOTO

Il marito Mauro Icardi non è stato schierato nella partita dopo la pessima prestazione contro l’Atalanta. Wanda in quanto agente del marito sicuramente lavorerà duro per gestire al meglio la sua prossima stagione calcistica, ora però si sono concessi una vacanza a Ibiza assieme ad alcuni amici.

Wanda Nara continua a condividere la sua vita privata sui social e in suo seguito di 6,9 milioni di follower su Instagram apprezza gli scatti provocanti che la bella argentina posta quasi quotidianamente.

Wanda Nara insieme con Anitta, lo scatto su Instagram