Michela Quattrociocche dimentica Aquilani: serie di foto romantiche

Michela Quattrociocche ha dimenticato Aquilani, ora si mostra allo scoperto con il nuovo amore

Visualizza questo post su Instagram Ricreazione finita #meandyou #always #lagodibraies ❤️🏔 Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 26 Ago 2020 alle ore 9:52 PDT

Michela Quattrociocche dimentica l’ex marito, Alberto Aquilani con un nuovo amore, Giovanni Naldi. L’attrice condivide nuove foto romantiche sul Lago di Braise. La coppia è affiatata, non si staccano un minuto e Michela immortala ogni secondo con il suo uomo. La bella Michela condivide anche una Instagram storie in cui chiede al compagno di dire ai fan dove si trovano. E lui mentre rema a bordo di una barchetta al largo del Lago, risponde che si trovano sul Lago di Braies. Il Lago che si trova tra le Dolomiti, è uno spettacolo della natura incantevole e romantico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Nina Moric rimprovera Carlos e chiede scusa per le parole dette

La fine della storia con Aquilani e il nuovo amore di Michela

La storia fra la Quattrociocche e Aquilani è durata 12 anni, si erano conosciuti sul set di “Scusa ma ti voglio sposare“. I due innamorati, dopo 4 anni di fidanzamento si sono sposati e hanno avuto due bambine Aurora e Diamante. Qualche mese fa la coppia ha comunicato su Instagram che si sarebbero separati, ma che non avrebbero rivelato i motivi della separazione per motivi legali. Alcuni amici rivelano che la crisi coniugale andava avanti già da un anno.

A confermare questa versione sarebbe stato uno scherzo delle Iene fatto ad Aquilani con la complicità dell’ormai ex moglie. Lo scherzo vedeva Michela incinta di tre gemelle femmine. Dal momento che l’ex calciatore desiderava tanto un figlio maschio questo sicuramente lo avrebbe scioccato. Durante lo scherzo però Aquilani oltre alla sorpresa della notizia, ha una reazione insolita e si dice sorpreso più che altro di come sia avvenuto il concepimento. Aquilani infatti fra trapelare che fra i due non ci fossero stati molti rapporti intimi, il che fa pensare che ci fossero già dei problemi. Inoltre la goccia che ha fatto traboccare il vaso, sarebbe stato il flirt con il suo attuale fidanzato Giovanni Naldi. Imprenditore della famosa famiglia di albergatori. I due si sarebbero conosciuti proprio all’interno di uno degli hotel dell’imprenditore, l’Hotel Parco dei Principi a Roma. Dove Michela andava in palestra spesso.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Cristina Donadio, in acqua con i segreti nascosti: fan incuriositi – FOTO

Aquilani potrebbe aver scoperto che fra i due c’era del tenero e che quindi abbia preso provvedimenti. La Quattrociocche d’altronde si era detta felice e serena per la separazione dal marito, commento un pò troppo diretto. In ogni caso oggi Michela è felice con il suo nuovo amore, mentre Aquilani per il momento è single e sui social posta solo foto delle figlie e del suo lavoro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.