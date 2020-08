Vite al Limite. Brandi e Kandi Dreier sono le protagonista della prima puntata della quinta stagione del popolare programma in onda su Real Time

Brandi e Kandi Dreier sono due gemelle. Unitissime fin da piccole, si sostengono e si danno forza l’una con l’altra da sempre.

Sono due giovani donne di 29 anni quando c’imbattiamo in loro per la prima volta. Hanno in comune molte cose. Ovviamente i tratti somatici sono identici ma la loro vita è segnata anche dallo stesso disturbo alimentare. Sono entrambe patologicamente obese arrivando a pesare 267 kg (Brandi) e 274 kg (Kandi)

Non hanno potuto godere della loro giovinezza, soggiogate dal peso che si portano addosso che le ha sempre costrette ad un’esistenza d’immobilità. Niente uscite con gli amici, niente svaghi, passeggiate o altro di simile.

Come molti pazienti con la stessa patologia, il loro passato è stato segnato da gravi abusi. Una madre alcolizzata e un padre spacciatore difficilmente potevano occuparsi di due bambine. Spesso venivano molestate dagli “amici” che venivano a casa a trovarli. Il cibo diventava per le ragazze l’unico conforto e via di fuga.

Poi, da adulte, finalmente la decisione di affrontare insieme il loro problema, di riprendere le redini della loro vita e recuperare salute e dignità. Da Vancouver in Canada, sono partite alla volta di Houston, Texas, per farsi visitare dal chirurgo bariatrico Nowzaradan.

Vite al Limite. Brandi e Kandi: stessa storia, stesso destino