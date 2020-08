Gli azzurri a sorpresa mettono Demme sul mercato: dinanzi ad una offerta importante lascerà Napoli. Rimane, invece, Lozano

Il mercato delle sorprese, legate anche al fattore Aurelio: nessuno è incedibile, è la regola alla quale ha sempre creduto, tutti hanno un prezzo. E’ la legge del patron, spesso fermata dai vari allenatori che si sono avvicendati. Gattuso, sotto questo aspetto, appare più disponibile. E così che finisce sul mercato anche Demme, un suo pupillo che lui stesso ha voluto a Napoli. E’ la chiave per avere Veretout, non può averli entrambi il mister, il patron è stato chiaro. Il ruolo sarebbe lo stesso dei due e tra lui e Lobotka uno deve fare spazio a Veretout, qualora si riesca a convincere la Roma. L’ex viola è un punto fermo del mister Fonseca e il suo agente ha più volte confermato la sua permanenza nella Capitale. Ma Gattuso lo vuole, sarebbe una chiave anche per passare al 4-2-3-1, modulo che il tecnico sta provando.

Napoli, movimenti con la Roma

Una giravolta tra Roma e Napoli, entrambe a caccia di plusvalenze. Non a caso i contatti sono tra De Laurentiis e Fienga, l’amministratore giallorosso. Tra le due non si tratta solo di interessi incrociati di calciatori, ma anche di conti da sistemare. Milik da una parte, Veretout su tutti e Under dall’altra. In mezzo giovani che possono fare plusvalenza, come ormai sta accadendo da tempo in A.

L’altra sorpresa in casa Napoli è anche la permanenza di Lozano. Gattuso e Giuntoli lo hanno confermato. C’è l’idea di proseguire dopo la lieve ma chiara crescita nel periodo di Gattuso del messicano. Deve crescere anche fisicamente. Un po’ di muscoli in più non gli guastano.

