Pregliasco: “A mio figlio dicevano chi mette la mascherina ha paura”

Le parole del virologo Pregliasco lasciano pensare…Racconta l’esperienza del figlio a lavoro: “E’ fuggito da una ditta no mask”

Il racconto del virologo Fabrizio Pregliasco lascia tutti a bocca aperta. L’esperto parla dell’esperienza che il figlio ha avuto in un luogo di lavoro dove non era obbligato a mettere la mascherina anzi – “Chi mette la mascherina ha paura” – affermava il proprietario dell’azienda. Questo episodio è una delle tante forme di negazionismo che in questo periodo si sta affermando sempre di più tra la gente.

Fabrizio Pregliasco, il parere del virologo