WhatsApp, come ascoltare messaggi vocali senza visualizzare

Molti utenti vorrebbero sapere se sia possibile ascoltare messaggi WhatsApp senza visualizzare: ebbene sappiate che esiste più di un modo, vediamo come

Per varie persone i famigerati segni di spunta di WhatsApp possono rappresentare un vero e proprio problema, in particolar modo quando si parla di audio. Infatti questi segnali, di colore grigio o blu, sono inequivocabili. Una singola “v” grigia significa messaggio inviato, due dello stesso colore vale a dire consegnato, mentre le doppie blu indicano che è stato letto o ascoltato da parte del destinatario.

Ebbene, in questo articolo ci occuperemo proprio degli audio e in particolar modo di come ascoltare messaggi vocali WhatsApp senza visualizzare. I motivi che ci spingono a non aprire la celebre app di messaggistica istantanea per ascoltare un vocale, e quindi a non far sapere al mittente che abbiamo sentito cosa ci ha detto, possono essere molteplici. Sta di fatto che per ovviare a questo problema ci sono vari trucchi, utili sia per iPhone che per smartphone Android ovvero per computer Windows o Mac.

WhatsApp, i trucchi per ascoltare gli audio vocali senza visualizzare su iPhone, Android, Windows o Mac