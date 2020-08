Fulmine su gruppo di bambini che giocavano a calcio | Bilancio drammatico

Tragedia in Uganda, un gruppo di bambini che giocavano a calcio in strada è stato colpito da un fulmine dopo che si erano rifugiati in una capanna con il tetto di paglia: uccisi molti di loro, bilancio drammatico

Bilancio drammatico in Uganda. Nel Paese africano un un gruppo di bambini è stato colpito da un fulmine che ha causato molte vittime. In particolare, stando a quanto riportato dalla stampa locale, dieci bambini di età compresa tra i 13 e i 15 anni sono rimasti uccisi nella città di Arua, capoluogo dell’omonimo Distretto nel nord ovest.

I giovanissimi sono rimasti fulminati mentre stavano giocando a calcio in una strada polverosa. I ragazzini, sorpresi da una forte pioggia, avevano deciso di trovare rifugio all’interno di una capanna con il tetto di paglia. A quel punto il fulmine si è abbattuto sull’abitazione causando numerose vittime.

LEGGI ANCHE —> Allevatore di animali sbranato e ucciso dalle sue leonesse: la vicenda

Uganda, dieci bambini che giocavano a calcio colpiti e ucciso da un fulmine