Cortina: i 500 partecipanti al Summer party in fila per il tampone

E’ quanto accaduto oggi a Cortina: tutti i partecipanti al party si sono sottoposti al tampone

Giornata indimenticabile oggi per i 500 partecipanti al Summer party del 20 agosto scorso, organizzato a Cortina dalla Red Squirrel Events, con il supporto del Comune e della fondazione 2021.

A far scattare l’allarme un ventiseienne romano partecipante all’evento; tornato da una vacanza in Sardegna, ha accusato i sintomi da Covid19 ed è stato immediatamente ricoverato all’ospedale San Martino di Belluno.

Pronta l’iniziativa del sindaco di Cortina che ha ritenuto opportuno richiamare tutti i partecipanti in città, cautelativamente, per sottoporsi al tampone. Presenti all’evento anche molti personaggi noti nel mondo dello spettacolo e dello sport, come Kristian Ghedina.

Un ragazzo romano manifesta sintomi da Covid: presente al Summer Party di Cortina

E’ stata tempestiva la decisione del sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina che, in accordo con il direttore del Dipartimento di prevenzione della Usl Dolomiti, ha avvisato tutti i partecipanti al Summer Party invitandoli a fare il tampone.

Dopo il ricovero di un ragazzo ventiseienne, appena rientrato dalla Sardegna, per aver avvertito i sintomi tipici della polmonite da Covid, si procede per prudenza all’esecuzione del tampone sui 500 partecipanti al Party. Allo stadio olimpico del ghiaccio di Cortina, gli interessati si sono messi in fila con le loro vetture in modalità drive-in.

Sebbene il party si sia svolto all’aperto, rispettando tutte le precauzioni del caso, l’iniziativa del sindaco è stata accolta meticolosamente dai partecipanti. Il numero delle adesioni all’evento quest’anno era comunque dimezzato rispetto alle precedenti edizioni; allestiti 25 stand gastronomici gestiti dai ristoratori di Cortina e presenti anche molti volti noti dello spettacolo.

