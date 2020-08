La splendida moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, mostra un fisico perfetto ed i suoi ammiratori la incensano. “Molto meglio delle ragazzine”.

Visualizza questo post su Instagram 📖Immersa nella lettura😍 Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus) in data: 20 Ago 2020 alle ore 10:28 PDT

Sorprende ma non troppo Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus. La donna mostra una forma fisica davvero sensazionale in costume da bagno. La coppia è ancora in vacanza, nonostante agosto sia agli sgoccioli e per molti vip impegnati in televisione ci sia da preparare il rientro a casa per riprendere a lavorare.

Con loro ci sono anche i figli Alice e Josè Alberto. Si trovano fra Tolentino – Dove Amadeus ha appena ritirato un premio – e Civitanova Marche ad oggi, nella ridente provincia di Macerata. Lei, originaria di Vico Equense, in provincia di Napoli, ha 42 anni. Ed anche se non è elegante dire l’età di una donna, nel suo caso la cosa rappresenta un vanto. Perché la moglie di Amadeus ne dimostra molti, molti di meno. E questo anche nonostante due gravidanze affrontate in passato.

Moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo è incantevole